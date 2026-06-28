Traisen muss vorsorgehalber evakuiert werden, inzwischen ist die Gemeinde so gut wie leer. Mit Sorge wird auf einen nahen Funkturm geblickt. Den gilt es zu schützen.

Traisen (dpa/lrs) - Die Räumung der Ortsgemeinde Traisen im Kreis Bad Kreuznach wegen eines Waldbrandes ist so gut wie abgeschlossen. Nur eine Familie habe den Ort nicht verlassen wollen, berichtete Jörg Dindorf, Leiter Team Medien Katastrophenschutz des Kreises Bad Kreuznach. Hier sei die Polizei hinzugerufen worden. Betroffen sind von der Evakuierung insgesamt rund 650 Personen. Für sie steht eine Notunterkunft bereit.

Die Arbeit der Einsatzkräfte konzentriert sich derzeit unter anderem auf den Schutz eines Funkturms, der im Sperrgebiet liegt. Es werde versucht, den für die Mobilfunkversorgung im Kreis wichtigen Turm mit Wasser und durch das Fällen von Bäumen drumherum zu sichern.

Die Löscharbeiten in dem Areal gestalten sich schwierig, weil das Gebiet mit Kampfmitteln belastet ist, es war früher eine Entsorgungsfläche für Munition. Daher können die Einsatzkräfte zumindest Teile des Gebietes nicht betreten, immer wieder kommt es zu Explosionen.