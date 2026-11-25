Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, dem Orange Day, zeigt sich der Landtag in Mainz bei einer Debatte ungewohnt einig. Es wird gemahnt und auch versprochen.

Mainz (dpa/lrs) - Ob Krawatte, Halstuch, Sakko, Pullover oder Pin am Revers, alles in Orange: Auf unterschiedliche Weise haben Abgeordnete und Regierungsvertreter im rheinland-pfälzischen Landtag ein Zeichen gesetzt am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, dem Orange Day. Vertreter aller Parteien mahnten in Mainz, der Kampf gegen diese Gewalt sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Jacqueline Rauschkolb sagte, es gehe nicht darum, an diesem Tag im Landtag Orange zu tragen. Vielmehr müsse sich in den Köpfen der Menschen etwas ändern. Frauen bekämen noch immer gesagt, mit solcher Gewalt leben zu müssen. Viele Frauen überlegten genau, wo sie bei einer Party ihr Getränk hinstellten.

«Die Täter sind es, die sich schämen müssen»

«Frauen müssen sich in diesem Land einschränken in ihrem Alltag», sagte Rauschkolb. Die Scham müsse die Seite wechseln, das habe in Frankreich der Fall von Gisèle Pelicot gezeigt, die von ihrem früheren Mann über knapp zehn Jahre immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und Fremden zur Vergewaltigung angeboten worden war. «Die Täter sind es, die sich schämen müssen für ihre Taten.»

Die Grünen-Abgeordnete Lisett Stuppy betonte, häusliche Gewalt sei keine Privatsache, deswegen müsse entschieden gehandelt werden. Gewaltschutz sei keine freiwillige Aufgabe, sondern eine gemeinsame politische Verantwortung.

Ruf nach mobilen Angeboten in ländlichen Regionen

In den vergangenen Jahren habe sich in Rheinland-Pfalz einiges getan, von größeren Kapazitäten in Frauenhäusern bis hin zur Stärkung von Frauennotrufen. Aber finde derzeit jede Frau oder jedes Mädchen leicht adäquaten Schutz?, fragte Stuppy. «Nein, natürlich nicht.» Unter anderem brauche es gerade in ländlichen Regionen mobile Angebote.

Die schwarz-rote Landesregierung zeige mit ihrem Entwurf für den Doppelhaushalt der Jahre 2027 und 2028, dass sie das Thema ernst nehme, sagte Stuppy. Es müsse aber finanziell noch eine Schippe draufgelegt werden. Die CDU-Abgeordnete Marie Wasem sagte, neben Hilfsangeboten brauche es eine «Kultur des Hinschauens». Es beginne damit, welches Frauenbild Kindern vermittelt werde.

AfD-Abgeordnete schlägt etwas andere Töne an

Die AfD-Parlamentarierin Ulrike Beckmann monierte, die Gesellschaft habe zu lange weggeschaut. Am Orange Day zeige sich auch «Symbolpolitik». 50 Jahre Frauenhäuser allein seien kein Grund zum Feiern, die Häuser seien voll.

An die politische Konkurrenz gerichtet sagte Beckmann, es werde zu wenig nach dem Warum gefragt, warum Gewalt gegen Frauen zunehme und warum das trotz aller ergriffenen Maßnahme geschehe. «Es bräuchte endlich eine ehrliche Bestandsaufnahme.»

Jessy pars pro toto

Frauenministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) erzählte von Jessy. Sie sei 31 Jahre alt, habe zwei Kinder, lebe in der Pfalz und werde von ihrem Ehemann geschlagen. Sie gehe normal zur Arbeit, ziehe ihre Kinder groß und lebe zuhause in Angst. Diese fiktive Jessy stehe exemplarisch für viele Opfer, sagte die Ministerin. «Den Fall Jessy gibt es in Rheinland-Pfalz tausendfach.»

Die Landesregierung werde Hilfsangebote ausbauen, versprach die Ministerin. Auch Frauen, die auf dem Weg zu Unterstützung mit Hindernissen zu kämpfen hätten, müssten erreicht werden, etwa wohnungslose Frauen, Frauen mit Behinderung oder suchtkranke Frauen. Zudem sollten betroffene Kinder stärker in den Blick genommen werden, um zu helfen, dass sie Erlebtes verarbeiten können.

Landtag erstrahlt in Orange

Bereits zu Beginn des Plenartages hatte Landtagspräsident Matthias Lammert betont, gerade Männer trügen bei dem Thema eine besondere Verantwortung, im Parlament wie im Alltag. «Wir müssen widersprechen, wenn Frauen herabgewürdigt, belästigt oder bedroht werden. Wir müssen konsequent dafür eintreten, dass Betroffene verlässlich geschützt und Täter zur Verantwortung gezogen werden.»

Und als es an diesem 25. November dunkel wurde in Mainz, erstrahlten auch Fenster des Landtags in Orange.