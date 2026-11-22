Eigentlich waren die Gelder in den Behältern als Spenden gedacht. Doch dann brachen Unbekannte sie auf - und griffen wohl zu.

Güllesheim/Peterslahr (dpa/lrs) – In einer Kirche und in einer Kapelle im Landkreis Altenkirchen haben Diebe in den vergangenen Tagen mehrere Spendenbehälter aufgebrochen. Sowohl aus der Kapelle in Güllesheim als auch in der Kirche in Peterslahr dürften kleinere Beträge an Bargeld aus den Opferstöcken gestohlen worden sein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten suchen nun nach Zeugen.

Beide Gebäude seien tagsüber öffentlich zugänglich. An dem Spendenbehälter in der Kapelle machten sich der oder die Täter demnach am Freitag zu schaffen. Die Opferstöcke in der Kirche seien irgendwann zwischen Mittwoch und Sonntag aufgebrochen worden.