In Trier stirbt auf offener Straße ein junger Mann, der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Am Abend äußert sich die Hochschule.

Trier (dpa/lrs) – Der 22-Jährige, der in Trier bei einem Messerangriff getötet wurde, war nach Angaben der Universität Tier Student der Hochschule. «Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir erfahren, dass ein Studierender unserer Universität am 15. Juli 2026 Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist», hieß es am Abend auf der Homepage der Uni.

«Ein solches Ereignis erschüttert uns als Universitätsgemeinschaft zutiefst. Der Verlust eines jungen Menschen reißt eine schmerzliche Lücke in unsere Gemeinschaft und macht uns fassungslos. Wir trauern um einen Angehörigen unserer Universität und stehen in stillem Gedenken zusammen», heißt es weiter.

Die Startseite des Internet-Auftritts der Hochschule war am Abend schwarz. Zu lesen war der Text: «Die Universitätsgemeinschaft trauert.» Am Donnerstagsmittag ist eine Gedenkminute geplant.