Bei einer Gewalttat in Trier stirbt eine Person. Die Polizei sperrt den Bereich ab und befragt Zeugen.

Trier (dpa/lhe) - Ein junger Mann ist nach dem Gewaltdelikt in Trier gestorben. Rettungskräfte versuchten noch, den 23-Jährigen zu reanimieren, teilte die Polizei mit. Nach dem Vorfall läuft in Trier ein größerer Polizeieinsatz.

Der Tatverdächtige sei nach der Tat zunächst geflüchtet. Der ebenfalls 23-Jährige sei jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei aufgefunden und festgenommen worden. Bei der Tat sei ein Messer eingesetzt worden, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

«Der Bereich um die Robert-Schuman-Allee ist bis auf weiteres weiträumig gesperrt», hieß es. Es bestehe aktuell keine Gefahr für Dritte, jedoch sei den Anweisungen der Polizeikräfte vor Ort Folge zu leisten. Aktuell würden Zeugen vor Ort befragt und Spuren gesichert.