Kriminalität
Opfer nach Gewaltdelikt in Trier gestorben
Polizei
Es bestehe aktuell keine Gefahr für Dritte. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Bei einer Gewalttat in Trier stirbt eine Person. Die Polizei sperrt den Bereich ab und befragt Zeugen.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lhe) - Ein junger Mann ist nach dem Gewaltdelikt in Trier gestorben. Rettungskräfte versuchten noch, den 23-Jährigen zu reanimieren, teilte die Polizei mit. Nach dem Vorfall läuft in Trier ein größerer Polizeieinsatz.

Der Tatverdächtige sei nach der Tat zunächst geflüchtet. Der ebenfalls 23-Jährige sei jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei aufgefunden und festgenommen worden. Bei der Tat sei ein Messer eingesetzt worden, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

«Der Bereich um die Robert-Schuman-Allee ist bis auf weiteres weiträumig gesperrt», hieß es. Es bestehe aktuell keine Gefahr für Dritte, jedoch sei den Anweisungen der Polizeikräfte vor Ort Folge zu leisten. Aktuell würden Zeugen vor Ort befragt und Spuren gesichert.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-387693/2

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten