Mit Linkin Park als Headliner startet Rock am Ring. Für die 90.000 Besucher sind Gummistiefel angesichts angekündigter Schauer und Gewitter ratsam.

Nürburg (dpa/lrs) – Mit Headliner Linkin Park beginnt an diesem Freitag das Open-Air-Festival Rock am Ring. Die Metalband Loathe eröffnet das ausverkaufte Festival am Nürburgring in der Eifel. 90.000 Menschen werden erwartet. Auch Papa Roach, Babymetal und Limp Bizkit stehen für den ersten Festivaltag auf dem Plan.

Wer die Acts genießen will, ist mit Gummistiefeln und Regencapes gut beraten: Der Freitag soll dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechselnde Bewölkung und Schauer in Rheinland-Pfalz mit sich bringen, die Temperaturen steigen auf maximal 17 bis 21 Grad. Im Norden sind auch vereinzelt Gewitter möglich.

Rock am Ring