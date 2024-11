Mainz (dpa/lrs) – Offensivspieler Gabriel Vidovic wird dem FSV Mainz 05 einige Wochen fehlen. Der 20-Jährige, der im Sommer per Leihe vom FC Bayern zu den Rheinhessen kam, werde am Mittwoch in München am Sprunggelenk operiert, wie der Club mitteilte. Vidovic habe sich in der Länderspielpause bei der kroatischen U21 verletzt. Der gebürtige Augsburger kam in dieser Spielzeit bislang erst auf zwei Pflichtspieleinsätze für Mainz.

