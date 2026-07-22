In Francis Onyeka hat Elversberg ein hungriges Talent von Leverkusen ausgeliehen. Der 19-Jährige setzt sich in seiner ersten richtigen Bundesliga-Saison große Ziele.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Francis Onyeka hat sich bei der SV Elversberg viel vorgenommen. Der 19 Jahre alte Neuzugang, der vom Bundesliga-Debütanten ein Jahr von Bayer 04 Leverkusen ausgeliehen wurde, will mindestens zehn Tore schießen, viele Vorlagen geben und irgendwann bei der Fußball-Nationalmannschaft anklopfen.

«Für mich ist die A-Nationalmannschaft ein Ansporn, immer Gas zu geben», sagte der Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft in einem Interview der «Sportbild». In Elversberg sieht er dafür den perfekten Standort und das ideale Sprungbrett. «Es ist eine Mannschaft, die mutigen Fußball spielen will. Der spielerische Ansatz, egal gegen welchen Gegner, passt zu mir», sagte er. Wichtig sei vor allem, dass er sehr viel Spielzeit bekomme.

Ziel Klassenerhalt – Danach bei Leverkusen durchstarten

Ziel sei es, mit dem Team den Klassenerhalt zu schaffen und seine persönlichen Vorgaben wie beispielsweise mindestens zehn Tore zu erfüllen. Das solle nicht arrogant klingen. «Ich weiß, dass es extrem schwer wird, das zu erreichen. Aber ich setzte mir immer sehr große Ziele, weil sie für mich ein Antrieb sind, jeden Tag alles zu geben», erklärte der offensive Mittelfeldspieler.

Nach seiner Leihsaison bei der SVE will er dann bei seinem Ausbildungsverein Leverkusen den Durchbruch als Profi schaffen. Daher entschied er sich auch gegen eine feste Verpflichtung des SC Freiburg und für Elversberg. «Ich habe die Meisterschaft und den Pokalsieg 2024 verfolgt und mir vorgenommen, dass schaffe ich auch mit Bayer. Deshalb habe ich dort bis 2032 unterschrieben», sagte Onyeka, der gleich am ersten Spieltag mit den Saarländern auf die Werkself trifft.