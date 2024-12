Oma durch Enkel lebensgefährlich verletzt

Kusel (dpa) – Eine 82-jährige Frau ist im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz von ihrem Enkel schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, soll der 27-Jährige seine Oma am Sonntagabend in ihrer eigenen Wohnung mit einem Messer lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Die 82-Jährige wurde notoperiert und schwebte in Lebensgefahr, so die Polizei.

Der 27-Jährige konnte im Zuge einer Fahndung festgenommen werden. Laut der Polizei ist es wahrscheinlich, dass der Täter unter einer psychischen Erkrankung leidet. Er wurde vorübergehend in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Motiv und Tathergang sind nun Gegenstand der Ermittlungen.