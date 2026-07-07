Dzsenifer Marozsan gilt als eine der besten deutschen Fußballerin mit großartiger Technik und Übersicht. Nach einem Ausflug nach Saudi-Arabien zieht sie nun einen Schlussstrich.

Saarbrücken (dpa) – Dzsenifer Marozsan, Deutschlands dreimalige «Fußballerin des Jahres», hat ihre Karriere beendet. Dies gab die 34-Jährige bei Instagram bekannt. Die 112-malige Nationalspielerin war zuletzt für Al-Qadsiah WFC in Saudi-Arabien aktiv.

«Es war nie erzwungen oder ein Traum, Fußball zu spielen. Es war die Liebe zum Spiel und die Freude mit meinen Teamkolleginnen», schrieb Marozsan. Mit Olympique Lyon (2016 bis 2025) gewann sie unter anderem fünfmal die Champions League.

Matchwinnerin im Olympia-Finale

Ihre Karriere startete die Tochter ungarischer Eltern beim DFK Burbach und 1. FC Saarbrücken. Der große Durchbruch gelang ihr beim 1. FFC Frankfurt. Mit der DFB-Auswahl war sie 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin. Beim 2:1-Finalsieg gegen Schweden erzielte sie ein Tor und erzwang ein Eigentor der Gegnerinnen.