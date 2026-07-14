Mohammad Mahmoud kann sich bei der SV Elversberg nicht durchsetzen. Nun endet die Zeit des 21-Jährigen im Saarland. Der Stürmer hofft im Ausland auf den sportlichen Durchbruch.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Vertrag mit Stürmer Mohammad Mahmoud in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Der 21-Jährige schließt sich stattdessen dem österreichischen Fußball-Zweitligisten Austria Salzburg an, wie die SVE mitteilte. Mahmoud hatte bei den Elversbergern eigentlich noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

Nach Rückkehr von Leihe kein einziger Einsatz für erste Mannschaft

Der Angreifer war vor zwei Jahren von der U19 des VfL Bochum ins Saarland gewechselt. Nach vier Kurzeinsätzen in der Hinrunde der Saison 2024/2025 wurde Mahmoud an den FC Zürich in die Schweiz verliehen. Im vergangenen Sommer kehrte er zurück zur SVE, schaffte aber erneut nicht den Durchbruch. Für die erste Mannschaft kam Mahmoud in der Folge zu keinem einzigen Einsatz.

«Leider verlief unsere gemeinsame Zeit nicht so erfolgreich, wie wir es uns erhofft hatten. Dennoch wünschen wir Mo für seine Zukunft nur das Beste und eine erfolgreiche Zeit in Österreich», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber.