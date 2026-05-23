Eine Streife im Westerwald zieht ein Auto aus dem Verkehr. Der Fahrer hat sich einiges zuschulden kommen lassen.

Kirchen (dpa/lrs) – Im Westerwald hat eine Polizeistreife einen Autofahrer gestoppt, der nun mit mehreren Strafverfahren rechnen muss. In der Nacht zum Samstag fiel er einer Standkontrolle auf der Bundesstraße 62 in Kirchen (Landkreis Altenkirchen) auf. Am Steuer saß ein 24-Jähriger, wie die Polizei berichtete.

«Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand», hieß es. Aber das war noch nicht alles: Die Kennzeichen am Pkw waren demnach nicht für dieses Auto zugelassen und zudem am Vortag als gestohlen gemeldet worden.