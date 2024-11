Offene Kanäle übertragen künftig die Landtagssitzungen live

Mainz (dpa/lrs) – Die Plenarsitzungen des rheinland-pfälzischen Landtags werden künftig live und in voller Länge auf den offenen Kanälen in Rheinland-Pfalz übertragen. Die Plenarsitzung am 13. November sei die erste, die auf den Sendeplattformen zu sehen sei, teilte der Landtag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz mit. Die Liveübertragungen seien eine Kooperation von Landtag, Medienanstalt und Ehrenamtlichen vom offenen Kanal Mainz, die die Übertragungen produzierten.

Der Livestream werde qualitativ hochwertig produziert: Verschiedene Kameraperspektiven, Bauchbinden und die Einblendung der Tagesordnung seien geplant. Insgesamt gebe es neun Sendeplattformen, auf denen die offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz ihre Übertragungen ausstrahlen, unter anderem über Kabel. Eine Übersicht findet sich auf www.oktv-rlp.de.