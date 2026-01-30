Von Mainz bis Trier - in vielen Städten müssen sich Fahrgäste zu Beginn der neuen Woche auf Ausfälle und Verspätungen im Nahverkehr einstellen.

Mainz (dpa/lrs) – In weiten Teilen von Rheinland-Pfalz müssen Fahrgäste am Montag (2. Februar) mit Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Grund ist ein Aufruf Verdis zum Warnstreik.

Betroffen sind der Gewerkschaft zufolge Betriebe und Standorte der KRN Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH, der Mainzer Verkehrsgesellschaft, der Stadtwerke Pirmasens, der Stadtwerke Kaiserslautern sowie der Stadtwerke Trier. Es sei auch mit Einschränkungen im Berufs- und Schülerverkehr zu rechnen.

Verdi führt parallel in allen Bundesländern ÖPNV-Verhandlungen. Die zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz waren der Gewerkschaft zufolge ergebnislos abgebrochen worden. Nun soll es am Sonntagabend von 22.00 Uhr an mit den Warnstreiks losgehen.

Beschäftigte aus dem Nahverkehr in Rheinland-Pfalz sind zudem dazu aufgerufen, an mehreren geplanten Demonstrationszügen in Saarbrücken teilzunehmen. Die nächste Verhandlungsrunde in Rheinland-Pfalz ist für den 4. Februar geplant.