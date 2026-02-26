Warnstreiks sollen den Nahverkehr in Rheinland-Pfalz am Freitag und Samstag lahmlegen. Wie weit sind die Tarifparteien noch voneinander entfernt – und was könnte die nächste Verhandlungsrunde bringen?

Mainz (dpa/lrs) – Kurz vor dem angekündigten Warnstreik im ÖPNV in Rheinland-Pfalz hält die Arbeitgeberseite eine baldige Einigung in der Tarifauseinandersetzung für möglich. «Es ist uns in den bisherigen vier Verhandlungsrunden gelungen, eine Lösung zu entwickeln, deren Kosten verträglich wären», sagte der Geschäftsführer und Verhandlungsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV RP) im Land, Markus Sprenger.

Auf Seiten der Gewerkschaft Verdi, die zu dem zweitägigen Warnstreik von Freitagfrüh an aufgerufen hat, klang das vor Kurzem noch anders. Der Ausstand soll Verdi zufolge bis in die Nacht zu Sonntag dauern. Bereits Anfang Februar war der Nahverkehr im Land bestreikt worden.

Verdi: Angebot der Arbeitgeber weit weg von Abschluss

Der Verhandlungsführer von Verdi Rheinland-Pfalz, Marko Bärschneider, hatte kürzlich gesagt, die Arbeitgeber seien in der letzten Verhandlungsrunde zwar grundsätzlich offen für Gespräche gewesen und hätten ein Angebot auf den Tisch gelegt. «Allerdings ist dieses Angebot noch fern von einem Abschluss.» Im Kern fordere Verdi für die Beschäftigten deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch eine Erhöhung von Zuschlägen und Urlaubsgeld.

KAV-Chef Sprenger betonte dagegen nun: «Die Vorstellungen liegen nicht mehr weit auseinander.» Es könne bei den nächsten Gesprächen am 9. März zu einem Endpunkt kommen. Einzelne Vertreter von Verdi würden bundesweit Standardisierungen etwa in Form von Wochenarbeitszeitverkürzungen oder Erhöhungen bei Sonntagszuschlägen durchsetzen wollen.

Arbeitgeber: Geht um geeigneten Weg für Rheinland-Pfalz

«Es kommt nun darauf an, einen geeigneten Weg für Rheinland-Pfalz zu finden», sagte Sprenger. «Wichtig ist uns ein Verhandlungsergebnis, bei dem das bekannte Nahverkehrsangebot trotzdem weiter funktioniert und die Kosten gut leistbar bleiben.»

