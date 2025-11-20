ÖPNV-Personal fehlt – Jobportal und Plakate sollen helfen

Ob Busfahrer, Lokführer oder Werkstattpersonal - es fehlt an Arbeitskräften in Verkehrsunternehmen. Nun sollen Jobs in der Branche bekannter gemacht und Jobangebote leichter auffindbar werden.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einem neuen zentralen Jobportal und einer Plakatkampagne sollen in Rheinland-Pfalz mehr Menschen für einen Job im öffentlichen Nahverkehr begeistert und gewonnen werden. Der ÖPNV im Land stehe vor einer «akuten Personalherausforderung», sagte Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) in Mainz. Es fehlten landesweit hunderte Busfahrerinnen und Busfahrer sowie Triebfahrzeugführer – Tendenz steigend.

Es braucht also Nachwuchs oder Quereinsteiger. Angesichts dessen seien ÖPNV-Unternehmen auf das Land zugekommen und hätten darum gebeten, bei der Akquise neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt zu werden. Mit der Plakatkampagne mit dem Titel «Echte Menschen. Echte Jobs» sowie mit einem neuen Mobilitätsportal namens moveRLP sollen Berufe im öffentlichen Personennahverkehr sichtbarer gemacht werden.

MoveRLP steht für «Mobilität verbindet Rheinland-Pfalz». Das Portal ist so etwas wie der Nachfolger der einst vom früheren Landesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eingeführten, jedoch wenig erfolgreichen ÖPNV-Dachmarke «Rolph». Auf MoveRLP werden neben Fahrplanauskünften oder Ticketinfos unter anderem auch konkrete Berufsbilder im ÖPNV vorgestellt, Einstiegsmöglichkeiten erklärt und offene Stellen angezeigt.

Die Gewinnung von Personal sei für Verkehrsunternehmen längst zur zentralen Zukunftsfrage geworden, betonte Ministerin Eder.