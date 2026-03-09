Eine ölhaltige Substanz ist aus einem Hafenbecken in die Mosel gelangt. Wie weit sich die Verunreinigung ausgebreitet hat und welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden.

Mainz (dpa/lrs) – Auf der Mosel, in Höhe der Gemeinde Mertert in Luxemburg, ist eine Gewässerverunreinigung festgestellt worden. Bei der Verunreinigung soll es sich um eine ölhaltige Substanz, mutmaßlich Diesel, handeln, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll am Sonntag eine größere Menge der Flüssigkeit aus dem Hafenbecken in die Mosel gelangt sein. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr in Konz habe sich die Verunreinigung bis auf die Höhe der Ortsgemeinde Oberbillig ausgebreitet. Mittlerweile sei an der Hafeneinfahrt eine Öl-Sperre eingerichtet worden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Der Hafen sei nach Angaben der Polizei derzeit gesperrt. Wo genau der mutmaßliche Diesel-Kraftstoff ausgetreten ist, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.