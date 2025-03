Öffentlicher Dienst: Warnstreiks in Mainz und Saarbrücken

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes ruft die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu Warnstreiks auf. Nachdem am Donnerstag Klinikbeschäftigte die Arbeit niedergelegt hatten, sollen am Freitag weitere Berufsgruppen folgen - insbesondere aus sozialen Bereichen wie Kitas. Kundgebungen sind unter anderem in Mainz, Saarbrücken, Landau und Pirmasens geplant.

Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden vom 14. bis 17. März in Potsdam fortgesetzt. Eingeschlossen sind zahlreiche Berufsgruppen, darunter Erzieherinnen, Krankenpfleger, Busfahrer und Feuerwehrleute.