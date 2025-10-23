Es gibt Hinweise, dass die Täter vom Fach waren. Die Polizei vermutet weitere Fälle und bittet Geschädigte, sich zu melden.

Lebach (dpa/lrs) – Die Polizei ermittelt wegen größerer Obstdiebstähle im Großraum Schmelz im Kreis Saarlouis. Auf einer Grünfläche in der Ortslage Hüttersdorf seien Ende September, Anfang Oktober Birnen im dreistelligen Kilo-Bereich gestohlen worden, teilte die Polizei in Lebach mit. Dabei sei ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Die Vorgehensweise der Täter deute auf Fachkenntnis sowie den Einsatz landwirtschaftlicher Arbeitsmaschinen hin. Es gebe Hinweise auf weitere vergleichbare Fälle zu der Zeit in der Nähe. Auch dabei gehe es um den Diebstahl von Obst, sagte eine Sprecherin. Weitere Geschädigte sollten sich bei der Polizei melden.