Schokoladentafeln in Rheinland-Pfalz kosten jetzt 20,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch Obst und Fleisch wurden deutlich teurer. In einem anderen Bereich sind die Preise hingegen gesunken.

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Preise für Nahrungsmittel in Rheinland-Pfalz sind im Vergleich zum Vorjahresmonat im Januar angestiegen. Besonders hohe Steigerungen gab es mit plus 20,7 Prozent bei den Schokoladentafeln. Auch Obst stieg um 5,7 Prozent an, Fleisch und Fleischwaren wurden 5,5 Prozent teurer, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Die Inflationsrate lag demnach im Januar bei etwa 1,9 Prozent und damit höher als im Dezember, als sie bei plus 1,6 Prozent gelegen hatte. Günstiger geworden ist hingegen die Energie. Hier zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher rund 1,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Am stärksten sanken laut Statistikamt die Preise für Heizöl – sie gingen im Jahresvergleich um 11,7 Prozent zurück. Auch Strom verbilligte sich demnach – unter anderem aufgrund gesunkener Netzentgelte – spürbar (minus 2,8 Prozent).