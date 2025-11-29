Oberschenkelverletzung: Torhüter Zentner fällt vorerst aus

Nach zwei Tagen steht die Diagnose fest: Torhüter Robin Zentner hat sich im Europapokal eine Muskelverletzung zugezogen. Nun muss er erstmal pausieren.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 muss in den kommenden Spielen der Fußball-Bundesliga auf seinen Stammtorhüter Robin Zentner verzichten. Der 31-Jährige hat sich wie befürchtet eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen. Das teilte der Club im Anschluss an eingehende medizinische Untersuchungen mit. Die Verletzung hatte er sich am Donnerstag im Conference-League-Spiel bei Universitatea Craiova (0:1) zugezogen.

Damit fehlt Zentner den Mainzern mindestens im Bundesliga-Spiel an diesem Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg. Den Clubangaben zufolge ist auch ein Ausfall in der folgenden Partie am nächsten Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich. Wann Zentner wieder in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren könne, sei vom individuellen Heilungsverlauf abhängig, hieß es. Als Ersatz steht Lasse Rieß bereit, der in Craiova zu seinem Europapokal-Debüt gekommen war.