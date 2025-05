Am Mainzer Bahnhof halten derzeit wegen Bauarbeiten deutlich weniger Züge als sonst. Ein Oberleitungsschaden sorgt im Berufsverkehr dennoch für Behinderungen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Oberleitungsschaden hat am Morgen am Mainzer Bahnhof für Verspätungen gesorgt. Der Schaden habe aber nach gut einer Stunde gegen 7.00 Uhr wieder behoben werden können, sagte eine Bahn-Sprecherin. Wie viele Züge betroffen waren, stand zunächst nicht fest.

Mehrere Bahnverbindungen sind derzeit wegen Bauarbeiten eingeschränkt oder fahren gar nicht – etwa die für die Rhein-Main-Region wichtigen S-Bahn-Linien 8 und 9 oder auch die Züge zwischen Koblenz und Mainz.

Auf den S-Bahnlinien S1 und S2 sowie S8 und S9 im Frankfurter Osten kommt es noch bis Ende Mai nachts an unterschiedlichen Tagen und an den Wochenenden zu Ausfällen. Auch zwischen Koblenz und Mainz müssen Fahrgäste zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Stellen auf Busse umsteigen.