Am frühen Morgen finden Zeugen eine leblose Person. Die Todesursache ist unklar.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – In Ludwigshafen ist eine obdachlose Frau tot aufgefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, fanden Zeugen die 58-Jährige am frühen Morgen leblos an der Straßenbahnhaltestelle «Zum Guten Hirten». Der hinzugerufene Notarzt konnte demnach nur noch den Tod feststellen.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen. Hinweise auf ein Einwirken Dritter liegen derzeit nicht vor, heißt es.