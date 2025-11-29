Nur elf elektrische Polizeiautos in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) – Nur rund 0,4 Prozent der rheinland-pfälzischen Polizeiautos sind Elektroautos. Die Polizei verfüge über elf reine Elektroautos, teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Zudem sei ein Plug-In-Hybrid-Fahrzeug im Einsatz. Die Beschaffung neuer Fahrzeuge richte sich am taktischen Bedarf der Dienststellen aus. Aktuell stünden am Markt noch nicht für alle Einsatzbereiche geeignete Fahrzeuge zur Verfügung.

Wenn die Anforderungen erfüllt würden, berücksichtige man auch alternative Antriebe, so ein Sprecher des Innenministeriums. Aktuell werde noch ein Pilotprojekt ausgewertet. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe das Innenministerium davon aus, dass «neben dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit auch das Beschleunigungs- und Geräuschverhalten der Testfahrzeuge hilfreich sein kann». Die Fahrzeuge hätten eine Spitzenleistung von 195 KW, was rund 265 PS entspreche. Zudem erwarte man Einsparpotenziale bei Betrieb und Instandhaltung der Elektroautos.