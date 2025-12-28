Nur ein Geldautomat in diesem Jahr im Saarland gesprengt

Bei der Sprengung von Geldautomaten verzeichnet die Polizei einen deutlichen Rückgang. Warum das so ist.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland ist in diesem Jahr nur ein Geldautomat gesprengt worden. Das teilte die Landespolizeidirektion in Saarbrücken auf Anfrage mit. Es habe auch keine weiteren Versuche gegeben. Zum Vergleich: 2024 waren es noch neun vollendete oder versuchte Sprengungen und im Jahr 2023 waren es zwölf.

Bei dem einen Fall handelt es sich den Angaben zufolge um einen Automaten in Kirkel im Osten des Saarlandes, der im April gesprengt worden war. Der Automat habe sich im selben Gebäude wie ein Supermarkt und eine Bäckerei befunden, hatte die Polizei damals mitgeteilt. Das Gebäude war demnach durch die Explosion stark beschädigt worden.

Aber worauf lässt sich der Rückgang zurückführen? «Der rückläufige Trend lässt sich mit den bundesweit präventiven und repressiven Maßnahmen erklären», erklärte die Landespolizeidirektion.

Und: «Die Banken und Sparkassen haben in den vergangenen Jahren verstärkt zusätzliche technische, bauliche und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt, um entsprechende Taten zu verhindern und potenzielle Täter abzuschrecken», hieß es. Die Polizei stehe hierbei beratend zur Seite. Mehr Details wurden aus «einsatztaktischen Gründen» aber nicht bekanntgegeben.