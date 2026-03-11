Adrenalin, Musik und Oldtimer: 2026 wird der Nürburgring wieder zum Treffpunkt für Rennsportfans, Festivalgänger und Hobbyfahrer.

Nürburg (dpa) – Der Kalender rund um den Nürburgring in der Eifel ist auch 2026 wieder prall gefüllt. Das Programm reicht von großen Motorsportevents über Festivals bis zu Breitensportveranstaltungen und zählt rund 60 Veranstaltungen, wie die Nürburgring GmbH bei ihrer Jahrespressekonferenz bekanntgab. Eine Übersicht über Termine und Highlights:

Motorsport

Im März startet die neue Rennsaison, wie das Unternehmen mitteilte. Auf der Nordschleife wird der Rennsport unter anderem bei der ADAC Ravenol Nürburgring Langstrecken-Serie, der RCN Rundstrecken-Challenge und der GLP Gleichmäßigkeitsprüfung erlebbar.

Im Mai werden mehr als 100 Fahrzeuge beim 24-Stunden-Rennen durch die sogenannte «Grüne Hölle» rasen. Und im Juli gastiert erstmals die «Michelin 12H Nürburgring» in der Eifel.

Ebenfalls im Programm sind Formate wie die DTM, GT World Challenge oder das ADAC Racing Weekend. Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft wird künftig unter dem Namen «Euro Moto» antreten, wie das Unternehmen mitteilte.

Historischer Motorsport

Auch der historische Motorsport kommt in diesem Jahr nicht zu kurz: Mit dabei sind etwa der ADAC Nürburgring Classic, der Belmot Oldtimer-Grand-Prix sowie das traditionsreiche 1.000-Kilometer-Rennen des ADAC.

Musik

Im Juni werden beim ausverkauften Rock am Ring rund 90.000 Musikfans erwartet. Im Line-Up stehen Linkin Park, Iron Maiden, Volbeat, Limp Bizkit und Papa Roach.

Mitmachen

Wer nicht nur zugucken, sondern auch mitmachen will, hat dafür etwa beim «Drift Cup» oder «Rad am Ring» die Möglichkeit. Zusätzlich können Touristen an mehr als 100 Tagen über die Nordschleife und Grand-Prix-Strecke fahren oder auch laufen.