Noch-OB Steinruck tritt wieder in die SPD ein

Die Entscheidung der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Steinruck, die SPD zu verlassen, hat für Aufsehen gesorgt. Rund zweieinhalb Jahre später wendet sie sich der Partei wieder zu.

Ludwigshafen/Mainz (dpa/lrs) – Die scheidende Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist wieder in die SPD eingetreten. Die Mitgliedschaft gelte offiziell seit 1. Dezember, sagte Steinruck der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Steinruck war 2023 nach rund 27 Jahren aus der SPD ausgetreten.

Vom neuen Jahr an werde sie dann einfaches Parteimitglied sein. Den Ausschlag für ihre Rückkehr in die Partei habe der persönliche und kontinuierliche Austausch mit dem neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) gegeben. «Er wollte wirklich verstehen, was uns in Ludwigshafen bewegt», sagte Steinruck.

Ihr Parteiaustritt hatte für viel Wirbel gesorgt. Steinruck hatte ihn unter anderem mit «politischer Ignoranz gegenüber den vielen sozialen Problemen meiner Heimatstadt Ludwigshafen» begründet. Die Industriestadt ist die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz und gehört zu den am stärksten verschuldeten Kommunen Deutschlands.

Neuer OB Blettner tritt im Januar sein Amt an

Der neue Oberbürgermeister der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz ist Klaus Blettner von der CDU. Der gemeinsame Kandidat von Union und Freien Wählern (FWG) hatte sich in der Stichwahl im Oktober gegen den SPD-Bewerber Jens Peter Gotter durchgesetzt. Blettner tritt sein Amt offiziell am 1. Januar an. Steinruck war nach einer Amtszeit nicht mehr angetreten.