In Rheinhessen soll eines der größten Rechenzentren Europas entstehen. Vorher ziehen Eidechsen um, Nistkästen für Vögel werden aufgebaut. Wie ist der Zeitplan?

Nierstein (dpa/lrs) – Vor dem Bau des geplanten großen Rechenzentrums im rheinhessischen Nierstein laufen Vorarbeiten ganz unterschiedlicher Art. Unter anderem sind nach Angaben des künftigen Betreibers, des japanischen Telekommunikationskonzerns Nippon Telegraph and Telephone Global Data Centers (NTT), Maßnahmen für den Umwelt- und Artenschutz erforderlich.

Nach dem Abriss der alten Gebäude auf dem Areal einer früheren US-Kaserne, dem sogenannten Rhein-Selz-Park, sollen die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen. Die Inbetriebnahme eines ersten Teils des Rechenzentrums ist laut NTT für 2029 geplant. Die komplette Entwicklung des Campus wird sich voraussichtlich über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren erstrecken.

Reptilienschutzzaun wird errichtet

NTT DATA gilt als einer der großen Anbieter von Rechenzentren und kommt auf weltweit mehr als 150 Zentren. Das Unternehmen peilt bei dem Rechenzentrum in Nierstein eine IT-Leistung von am Ende rund 480 Megawatt an. Damit würde Nierstein zu einem der größten Rechenzentrumsstandorte Europas werden. Es könnten nach früheren Angaben rund 400 neue Arbeitsplätze bei NTT DATA entstehen.

Auf dem Gelände soll auch eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden. Kommunen wollen Abwärme des Rechenzentrums nutzen. Für den Umwelt- und Artenschutz werden laut NTT Vogelarten erfasst, die Gebäude oder Fassaden auf dem Areal als Brutplätze nutzen. Zudem sollen Nistkästen installiert und ein Reptilienschutzzaun errichtet werden. Zauneidechsen sollen umgesiedelt werden.