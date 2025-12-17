Nikolauspostamt – Schon 30.000 Antwortbriefe sind raus

Beim Nikolaus im Saarland könnte es dieses Jahr einen Rekord geben. In dem ehrenamtlichen Postamt stapeln sich die Briefe von Kindern aus aller Welt.

St. Nikolaus (dpa/lrs) – Dieses Jahr braucht das ehrenamtliche Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus besonders fleißige Helfer. Es stapeln sich derzeit die Kinderbriefe, teilt die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke, mit. Und es seien schon 30.000 Antwortbriefe an Kinder in aller Welt verschickt worden. Der Rekord für das Nikolauspostamt und seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer liegt bei fast 33.700 Briefen (2024).

Da das Nikolauspostamt seit diesem Jahr zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands gehöre, rechne man mit mehr Post. Viele Briefe seien unter anderem aus China, Vietnam und «natürlich aus ganz Deutschland» gekommen, sagt Gerecke. Darunter seien auch etliche «treue Kinder», die seit vielen Jahren Briefe an den Nikolaus schickten.

Manchmal gibt's auch ganz persönliche Zeilen

Das Postamt ist noch bis zum 24. Dezember am Start. «Jeder Brief wird beantwortet», hieß es. «Wir haben natürlich verschiedene Antwortschreiben standardisiert, sonst wäre es nicht zu schaffen», sagt Gerecke. «Aber wir schauen auch, dass es passt und schreiben auch persönliche Zeilen oder manchmal ganze Briefe.»

Seit fast 60 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Deutschen Post besteht seit 1967.

Das Nikolauspostamt im Warndt ist laut Deutscher Post das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können.