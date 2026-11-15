Im Saarland hat der Nikolaus eine irdische Adresse. Jetzt wird das ehrenamtliche Postamt 60 Jahre alt. Warum auch Erwachsene an den Nikolaus schreiben.

St. Nikolaus (dpa/lrs) – Janosch wünscht sich einen Schreibtisch und einen Ranzen. «Weil ich nächstes Jahr in die Schule komme.» Norik wünscht sich, dass der Husten weggeht. Und ein «langer, gelber Gelenkbus» wäre auch toll. Stella schreibt, dass sie den Nikolaus vermisst. «Ich schaue aus dem Fenster seit Anfang September: Bitte komm ganz schnell wieder!»

Tausende Kinder schreiben zurzeit an den Nikolaus: Kistenweise Briefe aus aller Welt sind im ehrenamtlichen Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus schon angekommen. Mit gemalten Bildern, Wunschzetteln und – sogar genauen Wegbeschreibungen, dass der Nikolaus die Kinder auch findet.

Dieses Jahr ist für den Nikolaus und sein 50-köpfiges Helferteam besonders: Das Postamt nahe der französischen Grenze feiert seinen 60. Geburtstag. «Wir hätten nie gedacht, dass wir so groß und so bekanntwerden», sagt Sabine Gerecke vom Nikolauspostamt. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Briefe auf fast 36.000 verdoppelt. Zuletzt kamen sie aus 46 Ländern.

Bei Sorgenbriefen gibt es persönliche Antworten

Stapelweise liegt die Post auf Tischen. Die ehrenamtlichen Helfer lesen jeden Brief – und jeder wird beantwortet. Nicht immer passt die diplomatische Antwort vom Nikolaus, die so geht: Er werde die Wünsche an das Christkind weiterleiten und hoffe, dass sie in Erfüllung gehen.

«Manchmal stehen in den Briefen dramatische Sachen drin», sagt Gerecke. Ein Kind schreibt, dass in der Familie jemand gestorben ist. Ein anderes erzählt, dass es in der Schule gemobbt wird. Und wieder ein anderes, dass Papa den Job verloren hat oder Oma krank ist.

Bei diesen Briefen gibt es persönliche Antworten vom Nikolaus-Helfer-Team. «Da sprechen wir dem Kind Mut zu und weisen auf Stellen hin, an die es sich vielleicht wenden kann.»

Auch der Klimawandel und der Ukraine-Krieg beschäftigten Kinder und Jugendliche. Sie machten sich Sorgen, ob sie ein gutes Leben haben könnten und wünschten sich Frieden auf der Welt. Auffällig sei, dass Kinder, die aus der Ukraine schrieben, meist keine materiellen Wünsche hätten.

Einsamkeit und Geldsorgen sind auch Thema

Nicht nur Kinder schreiben an den Nikolaus. Es gebe auch viele ältere Menschen, die alleine seien und die «An den Nikolaus» mit der inzwischen eigenen Postleitzahl 66351 in St. Nikolaus schreiben. «Für sie ist es eine schöne Abwechslung, mal Post in der Weihnachtszeit zu bekommen», sagt Gerecke.

In ihren Briefen berichten Erwachsene auch von Schicksalsschlägen, die sie oder jemand in der Familie getroffen haben, oder von Sorgen – etwa ums Geld. Und: Es gibt auch welche, die schreiben: «Nikolaus, schenk mir endlich einen Mann oder eine Frau!»

Einsamkeit ist auch ein Thema, wie Gerecke erzählt. Auch bei Studierenden aus dem Ausland, die in Deutschland lebten und nicht viel Kontakt hätten, sei das so. Sie schrieben dann: «Ich bin alleine in Deutschland und dachte, ich schreibe dir mal einen netten Brief.»

Postamt steht für «innere Wärme»

Die Idee, eine Adresse für den Nikolaus zu schaffen, entstand 1966: Ein Unternehmer hatte Geschenksendungen an Kinder mit dem St.-Nikolaus-Poststempel versehen. 1967 trudelten 125 Briefe in dem Ort ein, ein Jahr später waren es 500. Seitdem ist es jedes Jahr mehr geworden.

Das Postamt in St. Nikolaus, das vom 5. bis 24. Dezember öffnet, ist laut Deutscher Post das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an das Christkind, den Weihnachtsmann oder den Nikolaus schicken können.

«Nicht jedes Antwortschreiben ist einfach. Natürlich werden auch schwierige Fragen beantwortet, Trost gespendet», sagt der Sprecher der Deutschen Post, Heinz-Jürgen Thomeczek. Das Nikolauspostamt stehe für Tradition und Innovation – und für «innere Wärme» für Kinder jeglichen Alters bis zum höchsten Alter.