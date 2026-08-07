Das anhaltende Niedrigwasser am Rhein zwingt Unternehmen zu teureren Transporten und neuen Logistiklösungen. Nicht alle haben das, was etwa der Chemiekonzern BASF in petto hat.

Mainz/Ludwigshafen/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das anhaltende Niedrigwasser auf dem Rhein belastet nach Einschätzung mehrerer Industrie- und Handelskammern Unternehmen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunehmend. Vor allem Betriebe, die auf die Binnenschifffahrt angewiesen sind, müssen wegen sinkender Pegelstände mit höheren Transportkosten und Einschränkungen bei der Versorgung rechnen.

Besonders betroffen seien die Chemieindustrie, insbesondere BASF, die Energieversorgung, die Baustoffwirtschaft sowie Hafen- und Logistikunternehmen, teilte die IHK Rheinhessen mit. Weil Schiffe wegen des Niedrigwassers weniger Ladung aufnehmen könnten, verteuerten sich Transporte. Das könne dazu führen, dass Vorprodukte verspätet bei nachgelagerten Industrien ankämen und Produktionen gedrosselt werden müssten.

Alles schaut auf Pegel Kaub

Entscheidend für die Schifffahrt ist nach Angaben der IHK Pfalz vor allem der Pegel Kaub am Mittelrhein, der als zentraler Engpass auf der wichtigen deutschen Wasserstraße gilt. Mit sinkendem Wasserstand müssen Schiffe ihre Ladung schrittweise reduzieren. Dadurch steigt der Bedarf an zusätzlichem Schiffsraum, der mit fallenden Pegeln immer teurer wird. Unter einem Pegelstand von 40 Zentimetern sei eine wirtschaftlich sinnvolle Binnenschifffahrt praktisch nicht mehr möglich.

Dieser Punkt ist nun schon seit knapp zwei Wochen erreicht: Aktuell liegt der Pegelstand in Kaub dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Rhein zufolge bei 24 Zentimetern, am Morgen des Vortags waren es 19 Zentimeter, am Mittwochabend sogar nur 17 Zentimeter. Damit hat der Wasserstand in Kaub auch den niedrigsten Wert seit Messbeginn erreicht. Zuvor lag der Tiefstwert bei 25 Zentimetern aus dem Jahr 2018.

Ein Pegelstand ist eine relative, von einem festgelegten Punkt aus gemessene Wasserhöhe. Er zeigt damit nicht die tatsächliche Wassertiefe bis zum Boden.

Wie die Unternehmen reagieren

Im Saarland sind laut IHK vor allem einzelne Unternehmen betroffen, die Massengüter oder besonders große Produkte per Schiff transportieren. Dazu gehörten etwa Teile der Stahlindustrie oder Hersteller großer Maschinen und Apparate. Wegen des Niedrigwassers müssten Transporte teilweise auf Lastwagen verlagert werden, was erhebliche Mehrkosten verursache. Bislang seien jedoch keine größeren wirtschaftlichen Schäden in der Breite der saarländischen Wirtschaft zu erkennen. Wie stark die Folgen ausfielen, hänge von der Dauer der Niedrigwasserphase ab.

Unternehmen hätten aus früheren Niedrigwasserperioden Konsequenzen gezogen, erklärte die IHK Pfalz. So investierten einige in spezielle Niedrigwasserschiffe. Beispielsweise setze die BASF bei Niedrigwasser seit 2023 auf das Tankschiff «Stolt Ludwigshafen», was bei einem Kaub-Pegelstand von 30 Zentimetern noch 800 Tonnen transportieren könne.

Alternativ setzten Unternehmen der IHK Pfalz zufolge verstärkt auf kombinierte Transporte per Schiff, Schiene und Lkw. Diese Möglichkeiten seien jedoch begrenzt und mit hohen Kosten verbunden – und auch für das Klima relevant: Ein Binnenschiff ersetze etwa 100 Lastkraftwagen.

Was die Kammern fordern

Die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz fordere laut der Kammer Rheinhessen deshalb, den seit Jahren geplanten Ausbau der Fahrrinne am Mittelrhein voranzutreiben. Die sogenannte Abladeoptimierung bei Kaub würde nach Angaben der IHK die Transportkapazität erhöhen, Lieferketten stabilisieren und Straße sowie Schiene entlasten.