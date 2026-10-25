Leipzig (dpa/lrs) – Vincent Wagner war mächtig bedient. Und das aus mehreren Gründen. Vor allem das 0:4 seiner SV Elversberg bei RB Leipzig nervte ihn und das ganze Team. «Wenn man mich in der Pause gefragt hätte, hätte ich nicht gedacht, dass es 0:4 ausgeht. Die zweite Halbzeit ist maximal bescheiden für uns gelaufen. Bis zum 0:2 hatte ich immer das Gefühl, dass wir etwas mitnehmen können, was besonders gewesen wäre», sagte der SV-Coach.

«Es waren eben die vielen kleinen Unachtsamkeiten nach der Pause und die werden in dieser Liga und erst recht von einer Champions-League-Mannschaft knallhart bestraft. Was die von der Bank noch bringen können, ist ein ganz anderes Niveau. Wir haben dreimal geschlafen und da Gegentore bekommen», sagte Maximilian Rohr und trauerte wie alle im Team den vergebenen Chancen in einer sehr starken ersten Halbzeit hinterher.

Gyamerah-Verletzung ein zweiter Nackenschlag

Doch nicht nur die Art und Weise der Niederlage ärgerte die Saarländer, auch die Verletzung von Abwehrspieler Jan Gyamerah fällt ins Gewicht. Die Mannschaft muss wohl mindestens bis zur nächsten Länderspielpause auf den 31-Jährigen verzichten. «Wir hoffen, dass er nur einen Muskelfaserriss hat und nicht noch etwas Übleres», sagte Wagner.

Gyamerah war im Spiel gegen Augsburg (4:3) angeschlagen ausgewechselt worden, was als Vorsichtsmaßnahme galt. In Leipzig wollten die Elversberger vorsichtig mit ihm umgehen und ihn nach einer Stunde vom Platz nehmen. «Leider Gottes hat es ihn zerlegt. Es war drei Minuten zu spät, dass wir ihn runternehmen wollten. Er musste leider gegen Antonio Nusa in ein Sprint-Duell. Und der ist eben nicht so langsam. Da musste er alles geben», erklärte der Trainer die Situation, die zur Verletzung führte.