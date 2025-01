«Nie wieder ist jetzt»: Demo vor CDU-Gebäude in Mainz

Mainz (dpa/lrs) – Mehrere Hundert Menschen werden am Nachmittag bei einer Demonstration vor der Landesgeschäftsstelle der CDU in Mainz erwartet. Der Veranstalter gehe von etwa 500 Teilnehmern aus, sagte ein Polizeisprecher, betonte aber, dass sich die tatsächliche Teilnehmerzahl noch nicht einschätzen lasse. Zu der Demo unter dem Motto «Nie wieder ist jetzt! Demonstration für Herz statt Merz» um 16.00 Uhr hatten unter anderem die Grüne Jugend Mainz und die Mainzer Jusos aufgerufen. Auch die Volt-Fraktion der Stadt hielt zur Teilnahme an.

Die Union hatte am Mittwoch ihren Fünf-Punkte-Plan für eine schärfere Migrationspolitik knapp mit Stimmen von AfD, FDP und Fraktionslosen durch den Bundestag gebracht. Erstmals beschaffte die AfD dabei im Plenum eine Mehrheit. Volt Mainz etwa hielt vor diesem Hintergrund in ihrem Demonstrationsaufruf dazu an, ein klares Zeichen gegen die Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten und Faschisten zu setzen.