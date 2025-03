Worms (dpa/lrs) – Die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele in Worms haben erste Namen aus dem Ensemble für die diesjährige Inszenierung «See aus Asche» (11. bis 27. Juli) genannt. Demnach stehen unter anderem Jasmin Tabatabai («Der Baader Meinhof Komplex») und Wolfram Koch («Tatort») auf der Freilichtbühne vor dem historischen Kaiserdom. Schauspielerin und Musikerin Tabatabai wirkte bereits 2006 und 2007 mit. Darsteller Koch verkörperte bis 2024 im Frankfurt-«Tatort» den Kommissar Paul Brix.

Welche Rollen Tabatabai und Koch übernehmen und wer noch an dem Spektakel unter der Intendanz von Nico Hofmann teilnimmt, wollen die Veranstalter später mitteilen.

«Game of Thrones» des Mittelalters

In «See aus Asche» soll das Nibelungenlied, eine der wohl größten deutschen Sagen, in voller Länge auf die Bühne in Worms kommen. Seit ihrem Start 2002 haben sich die Festspiele um Drachentöter Siegfried und seinen Mörder Hagen einen guten Ruf über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus erworben. Geboten wird jedes Jahr eine Neuinszenierung auf Basis des Original-Nibelungenliedes, jedoch ist eine Gesamtschau wie jetzt selten.

Geschrieben wurde «See aus Asche» von Autor Roland Schimmelpfennig, einem der meistgespielten Gegenwartsdramatiker Deutschlands. Regie führt Mina Salehpour, die unter anderem am Wiener Burgtheater, am Schauspiel Köln und dem Schauspiel Hannover gearbeitet hat.

Das Nibelungen-Epos gilt als «Game of Thrones» des Mittelalters. Im vergangenen Jahr hatte Worms mit rund 20.000 Besuchern eine Auslastung von 87 Prozent. Die Tickets für die Tribüne mit etwa 1.400 Plätzen kosten zwischen 29 und 139 Euro.