Neuwied wählt doppelt: Auch Oberbürgermeister steht zur Wahl

Menschen in Neuwied müssen am Sonntag zwei Entscheidungen treffen. Neben der Bundestagswahl steht auch das höchste Amt der Stadt zur Wahl. Wer tritt an?

Neuwied (dpa/lrs) – Die Menschen in Neuwied wählen am Sonntag neben dem Bundestag auch ihren Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen in der Stadt nördlich von Koblenz drei Kandidaten.

Für die CDU tritt der amtierende Oberbürgermeister Jan Einig an. Der 1976 geborene Politiker ist bereits 2017 zum Oberbürgermeister gewählt worden. Sein Herausforderer von der SPD, Sven Lefkowitz ist Ombudsmann für Pflege des Landes Rheinland-Pfalz und Fraktionsvorsitzender der SPD Neuwied. Für die Bürger-Initiative «Ich tu's» tritt der parteilose Conrad Lunar an. Der 41-Jährige ist Verwaltungswirt. Mitte 2024 lebten rund 67.500 Menschen in Neuwied.