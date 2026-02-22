Die Kollektion des Abenteurers hat in Rheinland-Pfalz ein neues Zuhause gefunden. Erste Stücke könnten bald öffentlich zu sehen sein.

Westheim/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die lange im Saarland gelagerte Sammlung des Weltenbummlers Heinz Rox-Schulz (1921-2004) wird in ihrer neuen Heimat Rheinland-Pfalz derzeit geprüft und erfasst. «Wir sortieren, reinigen und restaurieren», sagte Timo Heiny vom Hofgut Holzmühle der Deutschen Presse-Agentur in Westheim. «Es ist aufwendiger als gedacht.» Dennoch könne möglicherweise schon Ende März einiges für Besucher zu sehen sein.

Der Fotograf und Autor Heiny betreut in Westheim eine überregional bekannte ethnologische Sammlung mit zahlreichen Exponaten aus Afrika und Asien. Der Nachlass von Rox-Schulz umfasst unter anderem Waffen, Ritualobjekte und Masken von seinen Reisen. Einige der exotischen Stücke sind beschädigt. Die Sammlung war einst im Abenteuermuseum in Saarbrücken untergebracht.