Neunjähriger soll unter Papas Anleitung Autofahren üben

Erst neun Jahre alt, aber schon am Steuer eines Autos - und das mit Papas und Mamas Zustimmung: Eine ungewöhnliche Lehrstunde hat die Polizei jetzt in Pirmasens beendet.

Pirmasens (dpa) – Ein Vater hat auf einem Wirtschaftsweg bei Pirmasens versucht, seinem neunjährigen Sohn das Autofahren beizubringen – bis die Polizei die Unterrichtsstunde am Samstagnachmittag beendete. Im Wagen saßen nicht nur der Junge und sein 57 Jahre alter Vater, sondern auch die Mutter und die sechs Jahre alte Schwester, wie die Polizei mitteilte. «Offensichtlich wollte der Vater dem Sohn auf dem wenig befahrenen befestigten Weg das Autofahren beibringen», schrieben die Beamten.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, als sie das Kind hinter dem Steuer sahen. Die Eltern hätten sich wenig einsichtig gezeigt, als die Beamten sie zur Rede stellten, bemerkte die Polizei.