Neun Verdächtige nach SEK-Einsatz wegen Drogen in U-Haft

Es war ein geplanter Großeinsatz der Polizei: Nach Durchsuchungen in Idar-Oberstein und an weiteren Orten sitzen neun mutmaßliche Drogenhändler in U-Haft.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einem größeren Polizeieinsatz zur Bekämpfung der Drogenkriminalität in Idar-Oberstein sind neun Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Polizei mitteilte, umfasste der Einsatz mit Spezialeinsatzkräften die Durchsuchung mehrerer Objekte. Auch in der Verbandsgemeinde Kirner Land sowie in der Region Landau habe es Einsätze gegeben.

Dabei seien am Mittwoch insgesamt fünf Cannabis-Plantagen mit tausenden Pflanzen entdeckt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach seien die neun Tatverdächtigen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehle.