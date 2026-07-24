Eine Auseinandersetzung eskaliert, ein junger Mann stirbt. Hintergrund des Streits war den Ermittlungen zufolge ein Drogengeschäft.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Er stach mehrfach auf zwei Männer ein, einer davon starb: Wegen Totschlags und versuchten Totschlags hat das Landgericht Kaiserslautern einen 19-Jährigen zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Justizsprecher in der pfälzischen Stadt sprach von einer Einheitsjugendstrafe.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, im Februar in der Kaiserslauterer Innenstadt im Zuge einer Auseinandersetzung zwei Männer mit einem Messer angegriffen zu haben. Ein 22-Jähriger starb an den Folgen der Stiche, ein 20-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Die 1. Große Jugendstrafkammer verurteilte den Angeklagten demnach zusätzlich wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung in zwei Fällen.

Dem 22-Jährigen stach der Mann der Anklagebehörde zufolge zweimal in den Rücken, wobei eine Hauptschlagader getroffen worden sei. Trotz intensivmedizinischer Hilfe starb der Verletzte. Bei der Festnahme wehrte sich der Angeklagte demnach körperlich und beleidigte Polizisten. Hintergrund des Streits war den Ermittlungen zufolge ein Drogengeschäft.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.