«Neujahrs-Million»: Drei Spitzengewinne für den Westerwald

Koblenz (dpa/lrs) – Im Westerwald dürften nun schon zum zweiten Mal im neuen Jahr die Korken knallen: Dort hat ein Glückspilz eine Million Euro in der Lotterie «Neujahrs-Million» gewonnen. Mit dem Los mit der Gewinnnummer 048510 habe der Spieler oder die Spielerin aus dem Westerwaldkreis den Hauptgewinn eingesackt, teilte Lotto Rheinland-Pfalz mit. Auch die beiden Gewinne in Höhe von je 100.000 Euro gehen demnach in den Westerwald. Jetzt müssen sich die Gewinner oder Gewinnerinnen bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um die Preise zu kassieren. Die rheinland-pfälzische Lotterie fand bereits zum achten Mal statt.

© dpa-infocom, dpa:250102-930-333012/1