Neues Polizeiboot in Koblenz getauft

Mit 1.100 PS und modernster Technik soll das neue Polizeiboot in Koblenz für mehr Sicherheit auf den Wasserwegen sorgen. Laut Innenminister Ebling wird es nicht das letzte neue Boot sein.

Koblenz (dpa/lrs) - Schneller, länger, moderner: In Koblenz ist ein neues Boot der Wasserschutzpolizei eingeweiht worden. «Man darf es nicht vergessen, wir sind ein Land mit viel Wasserwegen und Flüssen und auch da gilt: Sicherheit muss gewährleistet sein», sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) nach der Taufe des Bootes in Koblenz. «Dafür ist die Polizei da. Und dafür braucht sie natürlich auch gute neue moderne Boote.»

Die «WSP 3» ist das zweite Boot ihrer Generation, weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Die Flotte müsse regelmäßig erneuert werden, sagte Ebling. Die «WSP 3» ist rund 16,5 Meter lang und rund vier Meter breit. Sie sei mit modernster Technik ausgestattet: Radartechnik, Wärmebildkamera, Suchscheinwerfer und einem begehbaren Maschinenraum. Mit rund 1.100 PS erreiche das Boot mehr als 50 Stundenkilometer, teilte das Innenministerium mit.