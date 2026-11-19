Das Heer soll schlagkräftiger werden. Dafür hat die Bundeswehr neue militärische Einheiten aufgestellt. Nun ist klar, wo die Verbände stationiert werden und welche Rolle Reservisten dabei spielen.

Munster/Kusel (dpa/lrs) – Die Bundeswehr hat neue Bataillone aufgestellt – eines davon hat seinen Standort im pfälzischen Kusel. «Heute beginnen wir gemeinsam ein neues bedeutendes Kapitel für das Heer und unsere Streitkräfte insgesamt», sagte Nils Hilmer, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, vor rund 400 Soldaten und Soldatinnen im niedersächsischen Munster.

Zu den neu in Dienst gestellten militärischen Einheiten zählen sechs Heimatschutzbataillone, darunter auch das in Kusel. Ein Bataillon ist ein Verband und bringt mehrere Kompanien unter einem gemeinsamen Kommando zusammen. Zu den Aufgaben des Heimatschutzes gehört, kritische Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Brücken, Bahnlinien, Energieanlagen und digitale Netze, zu sichern. Die Heimatschutzdivision ist ein militärischer Großverband im Heer. In den sechs neuen Bataillonen sollen zahlreiche Reservisten und Reservistinnen Dienst leisten.

In Munster übernahmen die Bataillons-Kommandeure ihre Truppenfahnen. Die neuen Verbände sollen in den kommenden Monaten personell und materiell wachsen. Jeder Bataillon soll Hunderte Einsatzkräfte umfassen, ein Großteil davon sollen Reservisten und Reservistinnen sein, also Menschen, die einem zivilen Beruf nachgehen.

Die anderen Standorte der neuen Bataillone sind Fürstenfeldbruck in Bayern, Sigmaringen in Baden-Württemberg, Münster in Nordrhein-Westfalen, Friedberg in Hessen und Trollenhagen in Mecklenburg-Vorpommern.