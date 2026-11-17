Die Energieagentur hat einen neuen Namen – und ein neues Logo. Energieminister Ebling erklärt, wie das Land mit alten Materialien umging.

Mainz (dpa/lrs) – Die Umbenennung der rheinland-pfälzischen Energieagentur in Energie- und Klimaschutzagentur hat rund 40.000 Euro gekostet. Der größte Teil davon entfällt auf Kosten für die Entwicklung eines neuen Logos und Designs sowie dessen Übertragung auf alle Geschäftsmaterialien, wie Energieminister Michael Ebling (SPD) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten Frank Senger schreibt. Außerdem mussten unter anderem neue Schilder gekauft und Software angepasst werden.

Die Energie- und Klimaschutzagentur unterstützt im Auftrag des Landes Kommunen bei Klimaschutzvorhaben und deren Umsetzung. Sie stellt Informationen zur Verfügung, stößt Projekte an und begleitet die Kommunen dabei. Dabei geht es vor allem um die Themen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energiesparen.

«Alte Materialien wurden verbraucht»

«Alte Materialien wurden zunächst verbraucht oder im Rahmen des regelmäßig durch Abnutzung entstehenden Austauschs durch solche mit neuem Logo ersetzt, bevor neue Materialien mit neuem Logo angeschafft wurden», berichtete Ebling. «Den Grundsätzen des Umweltschutzes wurde damit Rechnung getragen.»

Die Umbenennung basiere auf dem Koalitionsvertrag der damaligen Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP und sei 2025 umgesetzt worden. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz habe zudem in seinem Jahresbericht 2022 gefordert, das gesamte Tätigkeitsspektrum der Agentur über Satzung und Namen erkennbar zu machen, erklärte der Energieminister. Seit der rheinland-pfälzischen Landtagswahl im Frühjahr 2026 regieren CDU und SPD gemeinsam.

Hintergrund ist das deutlich ausgeweitete Angebot der Agentur, das mittlerweile nicht nur die Energiewende sowie die Beratung von Kommunen umfasst. Die Agentur unterstützt die Kommunen inzwischen auch bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und der Wärmeplanung, hilft beim Aufbau regionaler Netzwerke und beim Zugang zu Fördermitteln.