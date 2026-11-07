Mainz 05 war zuletzt so etwas wie ein Angstgegner der Bayern, rennt dieses Mal aber fast nur hinterher. Der Meister aus München hat derweil den nächsten prominenten Ausfall.

Mainz (dpa) – Der FC Bayern ist auch im fünften Pflichtspiel unter Co-Trainer Aaron Danks ungeschlagen geblieben – muss aber erneut eine Verletzung von Torhüter Manuel Neuer hinnehmen. Mit dem mühelosen und hochverdienten 2:1 (1:0)-Sieg beim FSV Mainz 05 verteidigten die Münchner ihre Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Ausgerechnet in seinem Rekordspiel musste Neuer kurz vor der Pause raus. Zuvor war er am rechten Fuß behandelt worden. Für ihn kam Jonas Urbig in die Mannschaft des Rekordmeisters.

Eine Woche nach dem 2:2 gegen Verfolger Borussia Dortmund und vier Tage nach dem 2:0 in der Champions League Spiel bei Atlético Madrid erzielte Joshua Kimmich (14. Minute) die Führung für die Bayern. In der mit 33.305 Zuschauern ausverkauften Mainzer Arena erhöhte Lennart Karl (57.) auf 2:0, ehe Phillip Tietz noch unerwartet zum 1:2 einköpfte (90.+3).

Stein und Schumacher noch vor Oldie Neuer

Kapitän Neuer kürte sich dabei – mit 40 Jahren und 225 Tagen laut dem Datenanbieter Opta – zum ältesten Bundesliga-Spieler der Bayern. Er holte den früheren Schlussmann Bernd Dreher (40 Jahre und 198 Tage) ein, liegt damit aber in der Bundesligawertung deutlich hinter Uli Stein und Toni Schumacher, die mit über 42 Jahren noch zwischen den Pfosten standen.

Damit sind die Münchner saisonübergreifend nun seit 24 Bundesliga-Partien ungeschlagen – auswärts bauten sie ihre Serie auf 31 Partien aus. Mainz musste nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen, darunter das 1:4 bei Aufsteiger SV Elversberg, den nächsten Rückschlag hinnehmen und bleibt zu Hause in dieser Saison ohne Dreier.

Der Engländer Danks, der erneut Chefcoach Vincent Kompany nach dessen Zusammenbruch und Hirnhautreizung vertrat, setzte im Angriff auf Karl, Harry Kane und Michael Olise. Die Bayern ließen derart gekonnt den Ball zirkulieren, dass es die FSV-Fans schon feierten, wenn ihr Kapitän Silvan Widmer mal Olise das Spielgerät vom Fuß pflückte.

Bayern mit unguten Erinnerungen an Mainz

Aus ihrer jüngsten Historie waren die Bayern sehr wohl gewarnt: Im letzten Duell am 26. April 2026 lag der Rekordmeister in Mainz 0:3 zurück, gewann aber noch mit 4:3. In Mainz setzte es auch die bisher letzte Auswärtsniederlage: Das 1:2 am 14. Dezember 2024 war die einzige unter Kompany in der Liga. Und: Vier der letzten sechs Heimspiele gegen den Rekordmeister hatten die Rheinhessen gewonnen.

Dieses Mal aber liefen sie sehr viel hinterher. Nach einer knappen Viertelstunde war die Mainzer Defensive – ohne den verletzten Dominik Kohr und die gesperrten Stefan Posch und Phillipp Mwene – erstmals ausgespielt: Kimmich traf auf Vorlage von Kane. Wegen eines medizinischen Notfalls im Bayern-Block verzichteten Anhänger beider Lager danach einige Minuten auf lautstarke Unterstützung.

Ausgleich von Mainz aus dem Nichts zählt nicht

Lässig spielten die Münchner weiter – und schauten kurz vor der Pause wie viele Fans ungläubig drein. Nach einem Freistoß von Nadiem Amiri köpfte Jae Sung Lee überraschend ins Bayern-Tor. Neuer war dabei am von Jonathan Tah leicht abgefälschten Ball vorbeigeflogen und musste kurz darauf passen. Der Videobeweis aber zeigte, dass Lee knapp im Abseits gestanden hatte.

Kane erneut Vorbereiter

Nach der Pause erkämpfte sich Mainz kaum mehr Ballbesitz und hatte erneut das Nachsehen: Karl spitzelte erst den Ball knapp am Tor von Robin Zentner vorbei, war aber kurz danach zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Wieder glänzte Ballon-d'Or-Gewinner Kane als Vorbereiter.

Der Mainzer Trainer Urs Fischer brachte in Tietz, Paul Nebel und Benedict Hollerbach drei neue Angreifer. Am Kräfteverhältnis änderte das aber nichts. Und so schaukelten die Bayern, mitunter etwas sehr verspielt und schludrig bei ihren Chancen, die Partie nach Hause – auch wenn Tietz noch sein sechster Saisontreffer gelang.