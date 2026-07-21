Lokführer
Neuer GDL-Streik legt Saarbahn ab Mittwoch lahm
Bahngleise
Die GDL ruft zur mittlerweile achten Arbeitsniederlegung bei der Saarbahn auf (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Es ist der bereits achte Ausstand im laufenden Tarifkonflikt. Das Ende der Arbeitsniederlegung ist offen.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft bei der Saarbahn erneut zum Warnstreik auf. Die Maßnahme solle an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) starten und bis auf weiteres laufen, teilte die GDL mit. Das Ende des Streiks werde gesondert bekanntgegeben, hieß es.

Die GDL begründete den Schritt mit dem festgefahrenen Tarifkonflikt. Die Saarbahn habe bis heute kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, erklärte die Gewerkschaft. Es gehe um rund 100 Lokführer. Es sei der achte Ausstand im Tarifkonflikt.

Die Beschäftigten seien entschlossen, teilte die GDL mit. Die Gewerkschaft bedauere die Auswirkungen auf die Fahrgäste der Saarbahn ausdrücklich.

Die Saarbahn GmbH teilte mit, sie gehe von einem mehrtägigen Warnstreik aus. Man sei dabei, ab Donnerstag Schienenersatzverkehr vorzubereiten. Während des Ausstands ist der Verkehr der Saarbahn-Linie S1 zwischen Lebach und Saargemünd vollständig eingestellt.

© dpa-infocom, dpa:260721-930-417211/1

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