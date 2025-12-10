Neuer Bürgerbeauftragter legt im Frühjahr 2026 los

Bei Problemen mit Behörden und der Verwaltung können sich Menschen an den Bürgerbeauftragten wenden. Er ist auch Ansprechpartner für Beschwerden rund um die Polizei. Bald übernimmt ein Neuer das Amt.

Mainz (dpa/lrs) – Martin Haller ist vom Landtag offiziell zum künftigen Bürger- und Polizeibeauftragten von Rheinland-Pfalz verpflichtet worden. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion tritt das Amt Ende April nächsten Jahres an.

Haller folgt auf Barbara Schleicher-Rothmund, die seit dem Jahr 2018 auf dem Posten ist. Im Parlament gab es für den Abgeordneten Blumen und Glückwünsche von allen Fraktionen.

Beauftragter existiert seit 1974

Rheinland-Pfalz hatte 1974 als erstes Bundesland das Amt eines parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten geschaffen. Seit 2014 ist die Bürgerbeauftragte auch Beauftragte für die Landespolizei.

Bei Problemen mit Behörden und der öffentlichen Verwaltung können sich Menschen an die Stelle wenden. Der Beauftrage ist zudem Ansprechpartner für Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger über die Polizei. Es können sich aber auch Polizeibeamtinnen und -beamte mit Problemen im Job melden, ohne vorab ihren Arbeitgeber zu fragen.