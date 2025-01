Neuer Bevölkerungsrekord in Rheinland-Pfalz

Zum 13. Mal in Folge geht die Zahl nach oben. Vor allem in den kreisfreien Städten leben immer mehr Menschen.

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Bevölkerungszahl von Rheinland-Pfalz ist auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Rund 4,127 Millionen Menschen lebten zum Jahresende dort, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems als vorläufige Schätzung mit. So viele waren es während der fast 80 Jahre währenden Landesgeschichte noch nie.

Die Zahl ging zum 13. Mal in Folge nach oben, allerdings war der Zuwachs mit rund 2.100 Menschen deutlich geringer als im Vorjahr. Vor allem in den kreisfreien Städten leben nun mehr Menschen. Die Zuwachsliste führt Landau an (plus 2,4 Prozent), dicht gefolgt von Ludwigshafen (2,3) und Worms (2,2).

Laut Schätzungen des Amts zogen im Laufe des Jahres 152.700 Menschen nach Rheinland-Pfalz, 132.000 Menschen verließen das Land, sodass der sogenannte Wanderungsüberschuss bei rund 20.700 Einwohnern lag. Dies waren etwa 10.600 Menschen weniger als 2023.

Dabei stieg die Zahl der Zuzüge von Ukrainerinnen und Ukrainern – von Januar bis Oktober 2024 wurden 9.400 Flüchtlinge gezählt. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es 8.800 gewesen.

Insgesamt hat etwa jeder siebte in dem Bundesland lebende Mensch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Mehr Todesfälle als Geburten

Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz mehr Todesfälle als Geburten registriert. So kamen rund 33.700 Babys auf die Welt, 52.300 Menschen starben. «Die steigende Lebenserwartung und die vergleichsweise niedrigen Geburtenzahlen der vergangenen Jahrzehnte tragen dazu bei, dass sich die Altersstruktur der Bevölkerung trotz Zuwanderung kontinuierlich wandelt», hieß es vom Landesamt.

So nahm die Zahl der Menschen im typischen Erwerbsalter von 20 bis 59 Jahren im Vergleich zum Zensus 2022 um etwa 1,7 Prozent ab. Die Zahl der mindestens 60 Jahre alten Menschen stieg seitdem um 4,7 Prozent.

Die Schätzung des Landesamts resultiert nach eigenen Angaben aus der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 sowie Bestandsdaten der rheinland-pfälzischen Meldebehörden.