Die kommenden Tage bringen in Rheinland-Pfalz und im Saarland reichlich Gelegenheiten dafür, die Herbstsonne zu genießen. In der Dunkelheit kann es aber glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche bringt tagsüber Sonnenstrahlen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland – aber auch kalte Nächte mit Glättegefahr. Für heute sind die Aussichten noch eher trüb: Es bleibt stellenweise neblig und ansonsten wolkig bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am äußersten Südrand könne es abends etwas regnen. Die Temperaturen bringen es demnach höchstens auf 6 Grad, ehe sie nachts auf bis zu minus 4 Grad fallen.

Sobald sich Nebel oder Hochnebel aufgelöst haben, zeigt sich der Montag dann oft heiter oder teils wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 1 und 5 Grad. In der Nacht soll es hingegen frostig werden: Die Thermometer können laut DWD bis zu minus 7 Grad zeigen. Örtlich sei Glätte möglich.

Ähnlich sind die Aussichten für die beiden folgenden Tage. Am Dienstag soll es heiter bis sonnig werden bei höchstens 1 bis 4 Grad, am Mittwoch dann vorwiegend heiter bei maximal 1 bis 3 Grad. In der Nacht dazwischen kann es mancherorts erneut glatt werden.