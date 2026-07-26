Es gibt etwas Abkühlung zum Wochenstart - dann kommen wieder Sonne und Hitze nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Am kommenden Mittwoch soll es bis zu 38 Grad Celsius heiß werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt in der neuen Woche wieder Hitze zu. Heute soll es bei höchstens 26 bis 31 Grad Celsius stellenweise leichte Schauer geben, vor allem nachmittags und am Abend, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Montag wird es mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad noch einmal etwas weniger warm. Im Nordosten soll es außerdem gelegentlich wieder nass werden.

Danach bewegen sich die Temperaturen wieder nach oben. Die Meteorologen vom DWD rechnen für Dienstag mit 29 bis 33 Grad. Dazu wird es laut der Vorhersage sonnig und trocken. Heiß bis sehr heiß soll dann der Mittwoch werden: Es sind Höchstwerte zwischen 34 und 38 Grad angekündigt. Verbreitet scheint außerdem voraussichtlich die Sonne.