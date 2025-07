Neue Woche bringt Regen und Gewitter in den Südwesten

Die ersten Tage der neuen Woche werden in RLP und im Saarland warm aber regnerisch. Auch mit Gewittern ist immer wieder zu rechnen.

Barweiler (dpa/lrs) – Zu Beginn der neuen Woche müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Regen und Gewittern rechnen. Die Temperaturen bleiben allerdings überwiegend über 20 Grad. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Montag liegen die Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad, in höheren Lagen um die 23 Grad. Der Vormittag bleibt überwiegend trocken, ab Mittag gibt es häufig Schauer und Gewitter. Im Süden kann es laut DWD örtlich auch zu heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen. In der Nacht zum Dienstag kann es noch vereinzelt Schauer geben, sonst bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen sinken nachts auf 17 bis 14 Grad.

Am Dienstag und Mittwoch wechseln sich laut DWD Schauer und Gewitter immer wieder ab. Dienstags erreichen die Temperaturen teils noch 27 Grad, der Mittwoch wird deutlich kühler mit 21 bis 23 Grad, in Hochlagen sogar nur 16 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, bei Schauer und Gewitter sind aber auch starke bis stürmische Böen möglich.

Der Donnerstag bleibt, bis auf einige schwache Regenschauer, trocken und es wird wieder wärmer bei 22 bis 24 Grad.